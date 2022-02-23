Eşinin ölüm yıldönümünde anısına kütüphane kurdu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hayırsever kadın, eşinin ölüm yıldönümü anısına bir okulda kütüphane kurdu.

Muratlı Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet İlkokulu'nda hayırsever Safiye Temizel'in merhum eşi Hamdi Temizel anısına yaptırdığı kütüphane açılışı gerçekleştirildi. Kütüphane açılış programına; Muratlı Kaymakamı Ömer Dereci, Belediye Başkan V. Hakan Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halit Eren, Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Erkol, Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Gençtürk, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Hayırsever Safiye Temizel, eşi Hamdi Temizel'in ikinci ölüm yıldönümünde kütüphanenin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. 4 bin 73 adet kitabın bulunduğu kütüphanede; satranç masaları ve çeşitli bilimsel dergilerin yanı sıra; öğretmenler ve veliler için de bir köşenin yer aldığı gözlemlendi. Hayırsever Safiye Temizel'e, öğretmen Meral Şenel'e, ağabeyi Murat Şenel'e ve Aslan Özdemir'e teşekkür belgesi takdim edildi. Hayırsever Safiye Temizel'e ayrıca plaket de verildi.

Kurdele kesiminin ardından kütüphanenin içi gezilerek, okul yöneticilerinden bilgi alındı. İkramların ardından açılış programı sona erdi.