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Eski AK Parti İlçe Başkanına çarpan motosikletli yakalandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde eski AK Parti İlçe Başkanına motosikletle çarpıp yaralanmasına neden olan ve olay yerinden kaçan şahıs yakalandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde eski AK Parti İlçe Başkanına motosikletle çarpıp yaralanmasına neden olan ve olay yerinden kaçan şahıs yakalandı.


27 Eylül Pazar günü Hacıevhat Mahallesi 14 Kasım Caddesi üzerinde bulunan belediye binası yakınlarında seyir halindeki plakasız bir motosiklet, yaya olarak karşıdan karşıya geçmek isteyen eski AK Parti Malkara İlçe Başkanı Hüseyin İzer'e çarpmıştı. İzer yaralanırken, motosikletli ise olay yerinden kaçmıştı.


Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak Hacıevhat Mahallesi'nde ikamet ettiği belirlenen N.K. (53) isimli şahsı kısa sürede yakaladı. Şüphelinin ehliyeti olmadığı ve kullandığı motosikletin de tescilsiz olduğu ortaya çıktı. Hakkında işlem başlatılan şahsa para cezası uygulandı.


Polise ifade veren N.K. kaza anında korkup, panikleyerek kaçtığını savunduğu öğrenildi.

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