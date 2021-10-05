Eski eşini öldürüp şahidini yaralayan zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde eski eşini öldürüp ardından boşanmalarına şahitlik yapan şahsı yaralayan zanlı tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde önceki gün eski eşi Ayşe Taşma'yı sokak ortasında öldürdükten sonra eşi ile boşanma sürecinde şahitlik yapan şahsın da evinde basan Remzi Aksu, zorla içeri girerek Volkan A.'yı ise yaraladı. Daha sonra evden çıkan Remzi Aksu kayıplara karışarak, izini kaybettirmeye çalıştı. Olay bölgesinde inceleme yapan polis ekipleri, eski eşini öldürüp şahidini yaralayarak kaçan Remiz Aksu'nun peşine düştü. Bir süre sonra saklandığı yerden çıkarak polise teslim olan Remzi Aksu, emniyetteki sorgulamalarının ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi. Adliyede mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Remzi Aksu (44), sabah saatlerinde motosikletiyle yola çıktı. İddiaya göre Remzi Aksu 3 ay önce boşandığı Ayşe Taşma'yı (43) takip ederek, çocuğunu okula bırakacağı esnada silahla vurdu. Ayşe Taşma olay yerinde hayatını kaybederken, Remzi Aksu daha sonra boşanmalarına şahitlik ettiği iddia edilen Volkan A.'nın evine gitti. Zemin kattaki evin camını kırarak içeri giren Remzi Aksu, Volkan A.'yı (41) da sırtından vurdu. Silahını yere düşüren Remzi Aksu, Volkan A.'nın eşini de çekiçle yaraladı. Sonrasında Remzi Aksu motosikletine atlayarak kayıplara karıştı. Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morgun kaldırılırken, Volkan A. ise hastanede tedavi altına alındı.