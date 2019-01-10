Eşkinat: “Sizlerle bir aileyiz”

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, Süleymanpaşa'da görev yapan basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Süleymanpaşa'da görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarını kahvaltıda ağırladı. Balkır Çiftliği'nde gerçekleştirilen kahvaltılı basın toplantısına Başkan Eşkinat'ın yanı sıra Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da iştirak etti. Eşkinat; Aygun, Yüceer ve Albayrak ile birlikte basın mensuplarının sorularına da cevap verdi.

“Sizlerle bir aileyiz”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, çok sayıda basın mensubunun takip ettiği kahvaltıda yaptığı açıklamada, “Siz değerli basın mensuplarımızla bir aileyiz. Hemşehriyiz. Her gün bir aradayız. İyi günlerimiz, kötü günlerimiz oluyor. Sonuçta aynı şehrin havasını soluyoruz. Bu münasebetle sizlerle bir araya gelelim, sohbet edelim istedik. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyorum. Umuyorum ki daha özgür bir ortamda, daha demokratik bir ortamda çalışabileceğiniz, işinizi korkusuzca yapabileceğiniz güzel günlerde yine birlikte oluruz. Sayın Milletvekillerimiz ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım da teşrif ettiler, onlara da teşekkür ediyorum. Ayrıca geçtiğimiz gün Hayrabolu Yolu'nda meydana gelen kazada ve dün Malkara'da yaşanan elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve geride kalanlara başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

Kahvaltı sonrası protokol üyeleri ve basın mensupları toplu fotoğraf çekimi ile günü ölümsüzleştirdiler. Katılan basın mensuplarına, Süleymanpaşa Belediyesi Yayınları tarafından yayınlanan 1549 Rodosçuk'ta Bir Yıl isimli kitap ve çeşitli hediyeler, bez alışveriş torbası ile birlikte takdim edildi.