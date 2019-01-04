Eşkinat: "Süleymanpaşa Belediyesi her türlü hava koşuluna hazır"

Akşam saatlerinde hazırlıklarını tamamlayan Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri kar yağışı ile birlikte sokaklara çıkarken yağışın başladığı ilk andan itibaren tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştirdi.

Şehrin dört bir yanında yolların açık kalması için mücadele eden ekipler ayrıca olası buzlanmanın önüne geçebilmek adına da gece boyunca buz çözücü solüsyon ile ana arterlerde çalışma yaptı.

"Çalışmalarımıza gece gündüz demeden devam edeceğiz"

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Biz Süleymanpaşa Belediyesi olarak her türlü hava koşuluna hazırız. Kar yağışının başlaması ile birlikte yine tüm ekiplerimiz sahada çok çalıştı. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre yağışlar devam edecek. Biz de çalışmalarımıza gece gündüz demeden devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan olası sorunlara karşı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi'nin 0850 450 59 59 numaradan 24 saat hizmet verdiği belirtildi.