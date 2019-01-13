Eşkinat: “Tüm çabamız geleceğimizin güvencesi yavrularımız için”

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, birkaç ay önce hizmete başlayan ve büyük ses getiren Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi hakkında açıklamalarda bulunurken, "Bizler her mahallede bu akademilerin olmasını istiyoruz. Hatta şu anda Karacakılavuz Mahallemizde yeni bir Çocuk Akademisi yapımımız devam ediyor. Geleceğimizin güvencesi yavrularımız daha iyi yetişsin diye bizler daha da çok çalışmalıyız. Tüm çabamız onlar için" dedi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesince Altınova Mahallesi'ndeki Osman Tabak Kampüsü içinde hizmete başlayan Çocuk Akademisi, klasik eğitimin yanı sıra kültürden sanata, çevre bilincinden sokak hayvanları konusuna kadar verdiği eğitim ile Trakya'nın parlayan yıldızı oldu. Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat tarafından şehre kazandırılan akademide çocuklar fidan dikiminden, kamp eğitimine, ebru sanatından müzik eğitimine, çevre bilincinin öneminden yemek yapmaya hatta tarımsal üretime kadar her gün birçok eğitim veriliyor.

Alzheimer Gündüz Bakımevi ile yan yana hizmet veren Çocuk Akademisinde çocuklar düzenli olarak büyükleri ile de bir araya geliyor.

“Bu projeyi hayata geçirmek en büyük hayallerimden biriydi”

Süleymanpaşa Çocuk Akademisi Projesinin hayata geçmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek akademi ile ilgili açıklamalarda bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Bu projeyi hayata geçirmek benim en büyük hayallerimden biriydi. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın çocuklarına hizmet vermesi için böyle bir çalışma düşünmüştük. Akademimiz açılalı sadece birkaç ay oluyor. Ancak verilen eğitim ile çocuklarımız büyük yol kat ettiler" dedi.

Çocukların gelişimine ve birey olma bilincine dikkat çeken Başkan Eşkinat, "Çocuklarımız burada yaşayarak, yaparak öğreniyor. Hayatta ihtiyaç duyacakları becerileri geliştiriyorlar. Aynı zamanda küçük yaştan itibaren kendi ihtiyaçlarının ve sorumluluklarının farkına vararak hayata hazır bireyler olarak yetişiyorlar. Burada verilen eğitim aslında tam da bu. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak" diye konuştu.

“Tüm çabamız onlar için”

Hedefinin her mahallede Çocuk Akademisi açmak olduğunu dile getiren Başkan Eşkinat, "Bizler her mahallede bu akademilerin olmasını istiyoruz. Hatta şu anda Karacakılavuz Mahallemizde yeni bir Çocuk Akademisi yapımımız devam ediyor. Geleceğimizin güvencesi yavrularımız daha iyi yetişsin diye bizler daha da çok çalışmalıyız. Tüm çabamız onlar için" ifadelerini kullandı.