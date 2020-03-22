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Esnaf korona virüse karşı kağıt paraları ütülüyor

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir esnaf, korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kağıt paralara dokunmadan önce ütülüyor.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir esnaf, korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kağıt paralara dokunmadan önce ütülüyor.


Çin'de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kağıt paraların dezenfekte edilmesinin ardından İran Sağlık Bakanlığı da Kovid-19'a karşı tedbir amacıyla halka kağıt para kullanmaması çağrısında bulunmuştu. Muratlı'nın Sıradükkanlar mevkiinde esnaflık yapan Kahraman Bayazit da korona virüse karşı benzeri bir önlem aldı. Kazandığı kağıt paraları elindeki maşa ile müşterinin elinden alan Bayazıt, daha sonra paraları kızgın bir ütü ile ütüleyerek üzerindeki mikropları öldürüyor. Müşterilerin şaşkın bakışları arasında Kahraman Beyazıt'ın kendi yöntemleriyle aldığı tedbir korona virüse geçit vermiyor.

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