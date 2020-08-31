Esnafa geri dönüşüm bilgilendirmeleri

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından geri dönüştürülebilir her türlü atığın ekonomiye kazandırılması amacıyla başlatılan “Atmazsan Batmaz” projesi kapsamında, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Köprübaşı mevkisinde faaliyet gösteren süpermarket, mahalle bakkalı, manav, kasap, kırtasiye gibi işletmelere ziyaretler gerçekleştirerek ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılması ve biriktirilmesi konusunda bilgilendirmede bulundu. Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada esnafa ve vatandaşlara geri dönüştürülebilir atıklar konusunda duyarlı olunması çağrısında bulunuldu. Ekipler ayrıca esnaf ve vatandaşların beklenti ve taleplerini de not ederek ilgili birimlere ilettiler.

Atmazsan batmaz projesi nedir?

Atmazsan Batmaz projesi, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen, ilçe genelinde her türlü geri dönüştürülebilir atığın çöpe gitmeden ekonomiye kazandırılması, çevre kirliliğinin azaltılması, vatandaşların geri dönüşüm konusunda bilinçlenmesi ve gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir Süleymanpaşa bırakılmasını amaçlayan, Türkiye genelinde kamu kuruluşları başta olmak üzere uygulanan Sıfır Atık programı ile uyumlu şekilde çalışan, bir yıldır başarıyla sürdürülen örnek bir proje olarak öne çıkıyor.