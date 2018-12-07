Ev ve süs hayvanları satış yeri eğitimi

Ev ve Süs Hayvanları Satış Yeri Eğitim Semineri” Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Tekirdağ İl genelinde sertifika almak için başvuru yapan ev ve süs hayvanları işyeri sahiplerinin hazır bulunduğu seminere, Veteriner İşleri Şube Müdür Vekili Özgen Manav, Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Asuman Kızıltepe, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Orman Yüksek Mühendisi Emine Uyduran ve Veteriner Hekim Serkan Aydın ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Volkan Kirezli eğitimci olarak katıldı.

Yetkililer, düzenlenen bu seminerin her yıl periyodik olarak tekrarlanacağını belirtirken, seminere katılanlara da sertifika verileceğini ifade ettiler.