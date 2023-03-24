Evde 260 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, 260 litre kaçak içki ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, 260 litre kaçak içki ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırkkepenekli Mahallesi'ndeki M.A.Y.'nin evine operasyon düzenleyerek arama gerçekleştirdi. Aramada; farklı türlerde 260 litre kaçak içki, 2 silah, bir tüfek ve 145 mermi ele geçirilirken, M.A.Y. ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.