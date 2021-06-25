Evde kaçak sigara üretimine suçüstü

Yapılan aramalarda bin 100 adet içi doldurulmuş makaron, 3 bin 250 adet bandrolsüz sigara sarma kağıdı, 70 adet kesilmiş TAPDK bandrolü ele geçirildi. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Malkara ilçelerinde toplam 3 ikamet ve 1 işyerinde 4 şüpheli şahsa yönelik yapılan arama ve yakalama çalışmalarında, 4 bin 850 adet bandrolsüz boş makaron, 371 adet kesilmiş TAPDK bandrolü, 1 adet sigara sarma makinesi ve kompresörü ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.