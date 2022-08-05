Evde tonlarca çöp çıktı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Gezer Sokak üzerinde bulunan çöp ev polis ekipleri ve zabıta ekipleri eşliğinde yıkıldı. Çöp evde yaklaşık 15 kamyon çöp çıktı. Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği çöp evi temizleme çalışmaları yaklaşık 14 saat sürdü.

Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Gezer Sokak'ta bulunan bir ev belediye ekipleri tarafından temizlendi.

20 yıldır çöp toplamış

66 yaşındaki 2 çocuk 4 torun sahibi bir kadın, iddiaya göre, psikolojik sorunları nedeniyle yaklaşık 20 yıldır çöp topladığı öğrenildi. Evin çöp eve dönmesinin ardından artan kokular ve görüntü kirliliği nedeniyle mahalleli şikayetçi oldu. Belediye ekiplerine durumun bildirilmesinin ardından sabahın erken saatlerinde çalışmalarına başlayan yaklaşık 20 temizlik işçisi saatlerce uğraşmasının ardından anca temizlenebildi. Çöplerin mahalleden alınmasının ardından derin bir nefes alan mahalle sakinleri Çerkezköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.