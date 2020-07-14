Evde yapılan aramada 12 kaçak tabanca ele geçirildi

Çorlu NSM Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 1 şahsın Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi ve Reşadiye Mahallesi'nde tespit edilen 2 ikametinde yapılan arama neticesi çeşitli markalarda toplamda 12 adet tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak N.Ö. isimli şahıs yakalanarak polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.