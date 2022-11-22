İhlas Haber Ajansı

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Evde yarım ton kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 500 litre kaçak içki ve 345 gram esrar bulunarak el konuldu.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 500 litre kaçak içki ve 345 gram esrar bulunarak el konuldu.


Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplernce Mürefte Mahallesi'nde yaşayan A.K'nin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Zanlının evinde yapılan aramada, 500 litre kaçak içki ve 345 gram esrar bulunarak el konuldu. Konuyla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

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