Evden 105 litre kaçak içki çıktı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarma ekipleri, bir evde 105 litre kaçak içki ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda, Ergene ilçesinde bir evde kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine operasyon için düğmeye bastı.

Belirlenen adrese giden jandarma yaptığı aramada 105 litre kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.