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Eve kaçak içki baskını: 751 litre ele geçirildi

Tekirdağ’da 751 litre sahte içki ele geçirilirken olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 751 litre sahte içki ele geçirilirken olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.


Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çorlu ilçesinde bir evde kaçak içki üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine söz konusu eve operasyon başlatıldı.


Belirlenen adreste jandarma ekiplerinin yaptığı aramada 655 litre el yapımı içki ve bandrolsüz 96 litre rakı ile viski ele geçirilerek, muhafaza altına alındı.


Operasyonda gözaltına alınan bir şüphelinin jandarmadaki işlemeleri devam ediyor.

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