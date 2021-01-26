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Evi uyuşturucu serasına çevirmiş

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde bir eve düzenlene operasyonda çadır serası içerisinde saksılar içerisinde kenevir bulundu.

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde bir eve düzenlene operasyonda çadır serası içerisinde saksılar içerisinde kenevir bulundu.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliğimiz ekiplerince Çorlu ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde tespit edilen bir şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramalarda, saksı ve poşetlerde yetiştirilmiş halde 7 kök Hint Keneviri bitkisi, uyuşturucu madde yetiştirilmesi için kullanılan 1 adet siyah renkli çadır ve kurulumunda kullanılan demir çubuklar, 2 adet floresan, 3 adet vantilatör, 1 adet hava filtresi, 1 adet reflektör, 4 adet çeşitli markalarda sıvı bitki gübresi, 1 adet ısı ölçer, 1 adet adaptör, 2 adet adet elektrik uzatma kablosu ele geçirildi.


Konu ile ilgili olarak yakalanan T.S. isimli şahıs hakkında gerekli soruşturma işlemlerine başlandı.

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