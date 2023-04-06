Evlerden silah, mermi ve elektronik cihaz çaldılar

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evlere dadanıp silah, mermi ve elektronik cihaz çalan hırsızlar yakalandı.

Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi Tevfik Kış Sokak üzerinde bulunan iki farklı ikametten çeşitli elektronik eşyaların, tabanca ve tüfeklerin çalınması sonucu meydana gelen hırsızlık olayları Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen A.G. (25), B.Ç. (26) ve M.A. (32) isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerden çalınan 4 adet tüfek, 352 adet tüfek kartuşu, 409 adet tabanca fişeği, 1 adet kılıç, 1 adet laptop bilgisayar, 2 adet fotoğraf makinası ve elektronik eşyalar ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.