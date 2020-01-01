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Evlilik teklifinin böylesi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir genç, kız arkadaşına evlilik teklif etmek için yılbaşı gecesini seçti.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir genç, kız arkadaşına evlilik teklif etmek için yılbaşı gecesini seçti.


2020 yılına sayılı dakikalar kala Muratlı'da sürpriz bir evlenme teklifi yapıldı. Yeni yıla ramak kala Muratlı Saat Kulesi meydanında yaklaşık 8 yıldır beraber olduğu kız arkadaşı Çağla Tunç'a evlenme teklif eden Doğancan Ünlütürk, büyük alkış aldı. Kız arkadaşını meydana çağırarak gözlerini kapatan Doğancan Ünlütürk, diz çökerek cebinden çıkardığı tek taş yüzük ile evlenme teklifinde bulundu. Sürpriz teklifi kız arkadaşı Çağla Tunç da kabul edince, etraftaki arkadaşları çifti uzun süre alkış yağmuruna tuttu.


‘Evet' cevabını alınca mutluluktan havalara uçan Doğancan Ünlütürk, evlilik teklifi içeren pankart önünde poz vermeyi de ihmal etmedi.

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