Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist tutuklandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde polis ekipleri tarafından eylem hazırlığındayken yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekipleri tarafından eylem hazırlığındayken yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çanakkale'de gerçekleştirilen Anzak Günü etkinlikleri için eylem hazırlığındayken Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'nde yakalanan DEAŞ terör örgütü üyesi Suriye uyruklu A.H., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.