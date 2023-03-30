İhlas Haber Ajansı

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Fabrika alev alev yandı: Alevler gökyüzünü aydınlattı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir fabrika alev alev yandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir fabrika alev alev yandı. Metrelerce yükselen alevler zifiri karanlığı gündüze çevirdi.


Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikanın parfüm deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine alevler metrelerce yükseldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye arıcı sevk edilerek yangın söndürme çalışması başlatıldı. Gökyüzüne yükselen dev alevler, zifiri karanlığı gündüze çevirirken alevlerin etkisiyle üst üste patlama sesleri duyuluyor.

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