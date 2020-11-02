Fabrika işçilerine korona virüs eğitimi

Sanayi bölgesi Çorlu'da fabrikalara yönelik olarak korona virüs eğitimleri düzenleniyor.

Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yer alan sanayi bölgelerinde fabrikalarda çalışan işçilere yönelik olarak korona virüs eğitimi ve denetimi gerçekleştiriyor.

Hava şartlarının elverdiği durumlarda fabrika bahçelerinde açık havada oluşturulan dersliklerde hava şartlarının uygun olmaması durumunda ise video konferans yoluyla düzenlenen eğitimlerle ilgili olarak bilgiler veren, “Çorlu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ali Rıza İçel, “Çorlu ilçemiz büyük sanayi tesislerinin olduğu bir yer, büyük bir sanayi kenti. Korona virüs de global bir salgın ve halk sağlığı meselesi olduğu için, fabrikalarda çalışanların sağlığını korumak, üretimin sürekliliğini sağlamak ve insanların sağlığını korumak, sağlıklı ve devamlı bir üretim sağlamak ve kontrollü sosyal hayat ilkesini oturtmak için denetim ve eğitimlerimiz oluyor. Bu denetleme ve eğitimlerimiz il sağlık müdürlüğümüzün isteği, fabrikaların talepleri ile oluyor” dedi.

Dr. Ali Rıza İçel ayrıca, “Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun bize verdiği algoritmalar, Türk Standartları Enstitüsünün sanayi kuruluşları için yayınladığı algoritmalar doğrultusunda fabrikaya gidip 30 dakika açık havada katılımcılar arasına en az 2 metre mesafe olan bire bir toplantılar şeklinde genellikle de video konferans şeklinde eğitim vererek doğru maske kullanımı, doğru mesafe, el temizliği ve kişisel hijyen ile aynı ortamda çalışan insanların daha az temas ve bulaşı engellemek amacıyla yaptığımız hava sirkülasyonu, ortamın temizliği konularında eğitimler veriyoruz” diye konuştu.

Yapılan eğitimlerde fabrikalarda çalışan işçilere gerekli bilgilendirmeler yapılıyor ve kurallara uymaları isteniyor.