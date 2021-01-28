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Fabrika işçisi 11 metreden düşerek ağır yaralandı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde 11 metre yükseklikten aşağı düşen fabrika işçisi ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 11 metre yükseklikten aşağı düşen fabrika işçisi ağır yaralandı.


Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Muratlı-B.Karıştıran karayolu 2. Km üzerinde bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre; fabrika içerisinde yaşanan iş kazasında, yaklaşık 11 metre yüksekten aşağı düşen Mustafa Ç., yaralandı. Yaralı işçi olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.


İlk müdahalesi yapılan Mustafa Ç., ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.


Yüksekten düşme vakasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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