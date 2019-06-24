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Fabrika işçisi elini makineye kaptırdı

Tekirdağ’da faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen kazada, makineye elini sıkıştıran işçi yaralandı.

Tekirdağ'da faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen kazada, makineye elini sıkıştıran işçi yaralandı.


Feci iş kazası, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cihan Ö. çalıştığı bölümdeki makineye elini sıkıştırdı. Elinden yaralanan işçi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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