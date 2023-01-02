Fabrikada başını çarpan işçi yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çalıştığı fabrikada başını beton mikserinin kapağına çarpan işçi yaralandı.

Olay, akşam saat 17.45 sıralarında Muratlı OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, başını beton mikserinin kapağına çarpan D.Y. adlı işçi kafa travması geçirdi. Bilinci kapalı olan işçi için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İş kazasına ilişkin inceleme başlatıldı.