Fabrikada çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde organize sanayi bölgesinde bulunan sunta fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, organize sanayi bölgesinde bulunan sunta fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan dumanların yükseldiğini fark eden fabrika çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmaları başlatarak, fabrikada çıkan yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.