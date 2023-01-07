Fabrikada kazan patladı, yangın çıktı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kauçuk üretimi yapılan fabrikada kazan patlaması sonucu yangın çıktı.

Marmaracık OSB'de bulunan Çorlu Karma Deri OSB'de faaliyet gösteren kauçuk üretimi yapılan fabrikada kazanda yoğunlaşma nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama sonucu yangın çıkarken, bacadan yükselen alevler çatıya da sıçradı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın nedeniyle tesisteki araç gereç, çatı ve makinelerde hasar meydana geldi.