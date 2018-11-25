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Fabrikada korkutan yangın

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, tesiste büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.


Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz nedeni belirlenemeyen yangın meydana geldi. Yangının büyümesiyle birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiyenin çabası sonucunda yangın söndürülürken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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