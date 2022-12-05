Fabrikada tırın altında kalan işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren BASAŞ Fabrikası'nda sürücüsü geri manevra yaptığı sırada tırın altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Olay, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, fabrika deposundan yük almak üzere gelen tır sürücüsü S.K., geri geri manevra yaptığı esnada tırın arkasında bulunan T.Ö.'ye çarptı. T.Ö. (54), kendisine doğru gelen tırdan kaçamayarak olay yerinde can verdi. Çığlıkları duyan çevredekiler durumu 112 Sağlık ekipleri ve polis ekiplerine durumu ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, T.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından T.Ö.'nün cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.