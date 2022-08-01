Fabrikadaki kimyasal patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı: 3 kişinin durumu ağır

Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesi Kaymakamı Bayram Sağır ve Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, kimyasal patlamanın yaşandığı fabrikada incelemede bulundu. Patlamada yaralanan 3 kişinin durumunun ağır olduğu iddia ediliyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki matbaa mürekkebi yapan bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple kimyasal patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kimyasal patlama sonrası oluşan yangına müdahale ederken, kimyasal patlamada yaralanan 3 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleyi yapılarak hastaneye sevkleri sağlandı.

Olay yerinde oluşan patlama sonrasında çıkan yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışması yapıldı. Kapaklı İlçesi Kaymakamı Bayram Sağır ve Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'de patlamanın yaşandığı bölgeye gelerek son durum hakkında bilgi aldı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de patlamaya ilişkin inceleme ve araştırma başlattı.

Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olduğu bildirilen yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin fabrika önünde yaptığı açıklamada, “Bugün saat 13.00 sıralarında bir patlama haberi geldi. Hemen olay yerine geldik. Aldığımız bilgiye göre bir kimyasal patlama gerçekleşmiş. Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor. Birazdan yaralıların durumu hakkında bilgi alacağız. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Patlama kontrol altına alınmış durumunda.