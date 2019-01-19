Fabrikaların bacalarına online takip

Sanayileşmenin yoğun olduğu Tekirdağ'da hava kirliliğinin önlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) Tebliği kapsamında kirletici vasfı yüksek tesislerin baca gazı değerleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 7 gün 24 saat online olarak hassasiyetle takip ediliyor.

Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sanayileşmenin yoğun olduğu ilimizde, hava kirliliğinin önlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla; Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) Tebliği kapsamında; kirletici vasfı yüksek tesislerin baca gazı değerleri Bakanlığımızca ve İl Müdürlüğümüzce 7 gün 24 saat online olarak hassasiyetle takip edilmektedir. 2018 yılı itibarı ile Tekirdağ ilinde 25 adet işletmede sürekli emisyon ölçüm cihazı kurulmuş olup, karbonmonoksit (CO), kükürtdioksit (SO2), azotoksitler (NOx), hidrojenklorür (HCl), hidrojenflorür (HF), toplam organik karbon (TOC) ve toz gibi parametreler online olarak izlenmekte, kirliliğin tespiti halinde anında müdahale edilmekte, işletmeler tarafından gerekli tedbirlerin alınması sağlanmakta ve idari işlemler tahsis edilmektedir. Ayrıca, periyodik olarak il müdürlüğümüzce sürekli emisyon ölçüm cihazlarının fiziksel yeterliliklerinin devamı ve yazılımları yerinde kontrol edilmektedir" denildi.