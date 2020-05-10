Facianın eşiğinden dönüldü

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda kazı yapan iş makinesinin doğal gaz borusunu patlatması nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda kazı yapan iş makinesinin doğal gaz borusunu patlatması nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.


Edinilen bilgilere göre, olay, Çorlu'da Şeyhsinan Mahallesi Kumyol Caddesi üzerinde meydana geldi. İş makinelerinin de yer aldığı altyapı çalışması sırasında caddeden geçen doğal gaz borusu patladı.


Çalışmayı yarıda bırakarak Çorlu Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (ÇORDAŞ) ekiplerine haber veren işçiler alanı boşaltarak ekiplerin gelmesini bekledi.


Yangın ihtimaline karşı itfaiye ekiplerinin de sevk edildiği bölgede güvenlik önemleri de alındı. ÇORDAŞ görevlilerinin ana boruyu kapatarak gaz akışının kesmesinin ardından delinen borunun tespit edilerek onarılması çalışmalarına başlandı.


Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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