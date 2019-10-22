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Fatih Caddesi Atatürk fotoğraflarıyla donatıldı

Çorlu Belediyesi tarafından Fatih Caddesi’nde Çorlu’yu güzelleştirmek ve çehresini değiştirmek için başlatılan çalışmalara destek veren bir fabrika, duvarlarını Atatürk fotoğraflarıyla donattı.

Çorlu Belediyesi tarafından Fatih Caddesi'nde Çorlu'yu güzelleştirmek ve çehresini değiştirmek için başlatılan çalışmalara destek veren bir fabrika, duvarlarını Atatürk fotoğraflarıyla donattı.


Çorlu'ya kent estetiği katmak ve vatandaşlarımızı sanatla buluşturabilmek için başlatılan çalışmalara bir destek de Çorlu'da faaliyet gösteren bir fabrikadan geldi. Şehir sokaklarını sanat eserleri ile buluşturan ressamların ürettiği eserlerle farklı ve güzel bir görünüme kavuşan Fatih Caddesi'nde 1972 yılından bu yana hizmet veren, yurt içi ve yurt dışındaki fabrikalarıyla dünya markası olan Sarten Ambalaj Fabrika, duvarlarını cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarıyla donattı.


Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt fabrika yetkililerinin bu duyarlı ve anlamlı çalışması dolayısıyla oldukça duygulandığını ifade ederek, "Sarten Ambalaj Çorlu'da 1972 yılında kurularak bugün yurt içi ve yurt dışında 18 fabrikaya ulaştı. Bu süreç içerisinde hem Çorlu'muzun hem de ülkemizin ekonomisine sağladıkları katkı ve sağladıkları istihdam için çok teşekkür ederim. 47 yıldır Çorlu'muzda hizmet veren Sarten Ambalaj şehrimizi güzelleştirmek ve çehresini değiştirmek için başlatmış olduğumuz çalışmalara anlamlı bir destek vererek örnek teşkil etti. Cumhuriyetin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti Çorlu'muzun güzelleşmesi için taşın altına elini koyan, fabrikanın duvarlarını Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarıyla donatan Sarten Ambalaj'ın değerli sahipleri ve yöneticilerine verdikleri destekten dolayı Çorlu halkı ve şahsım adına teşekkür ederim. Çorlu'muzu hep birlikte güzelleştirecek, daha güzel ve çağdaş bir kent inşa edeceğiz” diye konuştu.

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