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Feci kaza yaşlı çifti hayattan kopardı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kaza sonrası yaşlı çift hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kaza sonrası yaşlı çift hayatını kaybetti.


Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Yenice Mahallesi kavşağında meydana geldi. Malkara istikametine seyreden Murat G. yönetimindeki 59 ADA 768 plakalı yolcu minibüsü, Yenice mahalle merkezinden kavşağa çıkış yapan Ahmet Çiftçi (80) yönetimindeki 59 ET 848 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ahmet Çiftçi ve eşi Fikriye Çiftçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Yaşlı çiftin cenazesi, yarın İbribey Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

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