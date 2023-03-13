Feci kazada ölen Beste toprağa verildi

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi.

Aracı ile Tekirdağ istikametine seyreden Beste Atakur (28), İstanbul yolu üzerinde Marmara Ereğlisi Belediyesi binası karşısında meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedeni Tekirdağ'ın Süleymamnpaşa ilçesine getirildi. Orta Camii'nde kılınan cenaze namazında genç kızın yakınları sinir krizi geçirdi. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Atakur, Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Kaza, İstanbul yolu Marmara Ereğlisi Belediyesi binası karşısında meydana gelmişti. Tekirdağ istikametine seyreden Beste Atakur idaresindeki otomobil, sollama esnasında bir araçla çarpışarak, ardından yön tabelası direğine çarpmıştı. Sağlık ekipleri, hurda yığınına dönen otomobilde genç kızın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Kazaya neden olduğu öne sürülen diğer aracın sürücüsü U.C.Y. ise gözaltına alınarak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.