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Fen Lisesi öğrencileri Ay'ı görüntüledi

Geçtiğimiz yıl Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde eğitime kazandırılan Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi’nde öğrenciler, Ay’ın yüzeyini görüntüledi.

Geçtiğimiz yıl Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde eğitime kazandırılan Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi'nde öğrenciler, Ay'ın yüzeyini görüntüledi.


Çerkezköy ilçesindeki Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi, Havacılık ve Astronomi Kulübü öğrencileri, ileri teknolojik donanımlı teleskopla ilk kez Ay'ı görüntülediler.



Hediye etmişti


Kardak Gazisi eski SAT Komandosu Ahmet Çetin tarafından eğitime kazandırılan ve bu yıl da öğrencilere destek amacıyla okula hediye edilen teleskopla öğrenciler Ay'ın yüzeyini görüntüledi. Büyük bir heyecanla Ay'ın yüzeyinden görüntü alan Havacılık ve Astronomi Kulübü öğrencileri, ilerleyen günlerde evrendeki diğer gezegenleri de görüntülemek istediklerini belirttiler.

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