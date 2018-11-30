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FETÖ'den 15 yıl hapsi istenen rektör görevden alındı

FETÖ’den hakkında 15 yıl hapis istemiyle dava açılan Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof.

FETÖ'den hakkında 15 yıl hapis istemiyle dava açılan Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek görevden alındı.


Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek hakkında devam eden FETÖ soruşturması tamamlandı. Şimşek hakkında 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı. YÖK Genel Kurulu, Rektör Şimşek'i görevden aldı. YÖK'ün, NKÜ'ye vekaleten İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Murat'ı atadığı öğrenildi.

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