Filenin genç sultanları kıyasıya mücadele etti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ortaokul ve liseler arasında düzenlenen voleybol turnuvasında kazananlar belli oldu.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından kız öğrencilerin spora yönlendirilmesi ve şehirdeki sportif başarıların artması amacıyla düzenlenen Süleymanpaşa'nın Yıldızları ve Süleymanpaşa'nın Şampiyonları Ortaokul ve Liseler Arası Voleybol Turnuvası, final müsabakaları ile sona erdi.

İsmet İnönü Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda geleceğin sporcuları şampiyonluk için kıyasıya mücadele ile ter dökerken, maçları izleyen öğrencilerin tezahüratları salonu inletti.

50. Yıl Ortaokulu Süleymanpaşa'nın yıldızı oldu

Süleymanpaşa'nın Yıldızları ortaokul kategorisinde 5 takımın kıyasıya mücadele ettiği turnuvada, 1 haftanın ardından düzenlenen final müsabakasında Süleymanpaşa'nın yıldızı 50. Yıl Ortaokulu oldu. Kazandereli Memiş Pehlivan Ortaokulu ikinciliği göğüslerken, Mediha Mehmet Tetikol Ortaokulu ise müsabakaları üçüncü olarak tamamladı.

Lise kategorisinde maçlar çekişmeli geçti

6 takımın katıldığı Süleymanpaşa'nın Şampiyonları Lise Kategorisi de oldukça çekişmeli maçlara sahne olurken final müsabakasında Tekirdağ Ebru Naim Fen Lisesi'ni 3-2 yenen Aden Koleji turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Tekirdağ Ebru Naim Fen Lisesi turnuvayı ikinci Tekirdağ Anadolu Lisesi ise üçüncü olarak tamamladı.

Okullara ödül yağdı

Yedi gün süren müsabakaların ardından İsmet İnönü Spor Salonu'nda gerçekleşen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupaları verilirken, oyunculara madalya ve akıllı saat ödülleri Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, Süleymanpaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Mutlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Tekirdağ İl Temsilcisi Kazım Ceyhan, Süleymanpaşa Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Öztekin ve Tekirdağ İl Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırlı tarafından verildi.

Süleymanpaşa'nın Yıldızları ve Süleymanpaşa'nın Şampiyonları Voleybol Turnuvası, ödül töreninin ardından tüm takımların birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.