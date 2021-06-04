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Film sahneleri değil profesyonel polis eğitimleri

Tekirdağ’da polis ekiplerine terörle mücadele kapsamında nefes kesen profesyonel eğitimler verildi.

Tekirdağ'da polis ekiplerine terörle mücadele kapsamında nefes kesen profesyonel eğitimler verildi. Eğitimler, film sahnelerini aratmadı.


Terörle mücadele kapsamında devlet otoritesinin kalıcılığını sağlamak, personelin silah kullanma kabiliyetini geliştirerek ani gelişen olaylarda yerinde ve bilinçli müdahale edebilecek yeteneği kazandırmak amacıyla çeşitli birimlerde görev yapan personele Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şubesince profesyonel eğitmenler eşliğinde “Acil Müdahale, Şüpheli Kişi ve Araç Durdurma, Arama, Güvenli Müdahale Eğitimi” düzenlendi.



Film sahnelerini aratmadı


Polis ekiplerine verilen profesyonel eğitimler nefes keserken, eğitim anları film sahnelerini aratmadı. Drone ile havadan görüntülenip emniyet müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler, vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topladı.

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