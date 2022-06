Filmleri aratmayan tatbikat

Tatbikata katılan ekipler, kaymakamlık binasında çıkabilecek muhtemel bir yangın senaryosunu canlandırdı.

Sürpriz tatbikatta Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğünde çıkan bir yangın canlandırıldı. Yangın alarmının devreye girmesi sonucu önce binadaki siviller ve görevli personel güvenli bir şekilde binayı tahliye etti. Akabinde Kapaklı Hükümet Konağı'na dakikalar içerisinde çok sayıda emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar meraklı gözlerle izledi

Tatbikat civardaki vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlenirken, Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır ise tatbikatı an be an takip etti. Tatbikattan habersiz personellerin prosedürleri soğukkanlılıkla takip etmesi büyük takdir topladı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin sözde yangına müdahalesi film sahnelerini aratmadı.

Film sahnelerini aratmadı

Tatbikatla ilgili açıklama yapan Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, “AFAD Başkanlığımız tarafından düzenlenen ve ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen yangın tatbikatını başarıyla tamamladık. Tatbikat gereği ilçemizde deprem sonrasında, emniyet müdürlüğümüzde çıkan bir yangını ve bir personelin yangından etkilenişini canlandırdık. Senaryoya göre yangını gören personelimiz önce dumandan etkileniyor, ardından yangın var diye bağırıyordu. Devamında da bina tahliye ediliyordu. Önce kendi binamızdaki personelimiz yangına müdahale ettiler, sonrasında da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Aynı anda 112 ekipleri dumandan zehirlenen vatandaşın tedavisini sürdürdü” İfadelerini kullandı.

“Başarıyla geçti”

Tatbikatın başarıyla sonuçlandığını söyleyen Kaymakam Sağır, “Tatbikatımız başarıyla geçti. Muhtemel bir afette eksiklerimizi görebilmemiz için biz bu tatbikatı habersiz bir şekilde yaptık. Vatandaşlara ve personellere haber vermedik. Görevli personel dakikalar içerisinde olaya müdahale etti. Tatbikat bitiminde vatandaşlarımız ve personelimiz binaya güvenli bir şekilde girdiler” ifadelerini kullandı.