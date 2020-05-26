İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fırınlar kısıtlama günlerinde ekmeği vatandaşın ayağına götürdü

Ramazan Bayramı süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle kesintisiz üretim gerçekleştiren fırıncılar, Çorlu sokaklarını dolaşarak vatandaşlara ekmek satışı yaptı.


Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında 23 Mayıs'tan başlamak üzere 4 gün süreyle 81 il genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında bundan önceki kısıtlamalarda da olduğu gibi vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kesintisiz çalışan fırınlar, ürettikleri ekmekleri sokak sokak dolaşarak sattı.


Ekmeği vatandaşların ayağına götüren fırıncılar, sokak sokak dolaşarak ihtiyacı olan vatandaşlar için ekmek satışı yaptı.


Ramazan Bayramı süresince de çalışmalarını sürdüren fırıncılar bayram boyunca vatandaşların ekmek ihtiyacını gidermek için satış gerçekleştirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.