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Fırınlarda gramaj ve fiyat denetimleri

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı nedeni ile şehir genelinde başlattığı fırın denetimlerini sürdürüyor.



Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde fırınların bağlı oldukları odalar tarafından belirlenen pide ve ekmek gramajları ile fiyat tarifelerine uyup uymadıkları hususunda incelemelerde bulundu. Yapılan denetimler sonucunda Çorlu'da hizmet veren fırınlarda Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış fiyat tarifesine uyulduğu ve pidelerin fiyat tarifesinde belirtilen gramajda üretim yaptıkları tespit edildi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürü Birol Uçar, denetimlerin 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.



Uçar açıklamasında, "Denetimlerimiz devam ediyor. Kanunun ilgili maddelerine göre fiyat tarifelerinin vatandaşlar tarafından görülebilecek yerlere asılması zorunlu. Bu fiyat listelerinin ilgili madde hükümlerine göre düzenlenerek asılıp asılmadığını kontrol ediyoruz. Ekmek ve pide satışı yapan iş yerlerinin, gramaj ve fiyat tarifelerinin yanı sıra mevzuata uyup uymadıklarını da denetliyoruz” diye konuştu.

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