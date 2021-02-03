Fırtına sonrası Marmara Denizi sütliman

Yaklaşık bir haftadır etkili olan fırtınanın ve yağışların etkisini kaybetmesiyle güneş yüzünü gösterdi. Güneşi gören vatandaşlar dışarıya akın ederken, dev dalgaların ardından dümdüz bir çarşafı andıran Marmara Denizi kıyısında vatandaşlar, güzel havanın keyfini çıkardı. Tekirdağ'ın sahilinde balıkçılık işleriyle uğraşan vatandaşlar, yaklaşık bir haftadır fırtına olduğunu fakat fırtınanın etkisi kaybetmesiyle denizin sütliman olduğunu ifade ettiler. Balıkçılar bu mevsimde bu havalara pek aldanmamak gerektiğini de söylediler.

“Sakinlikten kork”

Balıkçı Önder Dedeler yaptığı açıklamada, “Sakinlikten kork. Sakin havadan korkarım. Nereden ne çıkacağı hiç belli olmaz. Ha bu hava sisle de mi geçer. Sisle de geçer. Ama bunun sonu sakat yani. Ben iyi görmüyorum. Zaten ayın dokuzunda mı onuna mı bir kar yağışı olduğunu söylüyorlar. Ama Cenabı Allah bilir. Buraya vurur mu vurmaz mı? Bir şey diyemem. Sütlimanlık havadan korkacaksın. Arkası kıştır bunun. Arkası garanti kış. Özellikle lodos havadan çok korkacaksın. Dünyanın en kalleş havası lodostur” dedi.

“Bir gün fırtına, bir gün limanlık olur”

Veysel Yazar da kış havalarına fazla güven olmadığını ifade ederek, “Burada lodos estiği zaman arkasından mutlaka kış yapar. Bugün hava güzel ise ertesi günü bozuk olur. Her sene böyle yapar. Devamlı her sene olur. Havalar daha rayına oturmadı. Havalar rayına oturmadığı zaman bir gün fırtına, bir gün limanlık olur. O yüzden değişken olur. Kışın havalar çok değişken olur” diye konuştu.

“Deniz sütliman diye tabir ettiğimiz deniz dümdüz şekilde”

Fırtına takviminde ufak kaymalar olabileceğini dile getiren Behiç Karacı ise, “Kimi fırtınalar çok şiddetli geçiyor. Kimi fırtınalar ise daha sakin geçebiliyor. Şu anda hava güzel ve deniz sütliman diye tabir ettiğimiz deniz dümdüz şekilde. Ancak denizin düz olması balığın çoğalacağı anlamına gelmiyor. Denizin üstü ne kadar düz ise altında da bir o kadar akıntı olabiliyor” diye konuştu.