İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fırtınaya dayanmayan ağaç aracın üstüne devrildi

Meteorolojinin uyarılarıyla birlikte Tekirdağ’da yağış ve fırtına etkili oldu.

Meteorolojinin uyarılarıyla birlikte Tekirdağ'da yağış ve fırtına etkili oldu. Şarköy ilçesinde fırtına nedeniyle bir ağaç otomobilin üzerine devrildi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyardığı Trakya'da 2 gündür etkili olan yağış, fırtınayı da beraberinde getirdi. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde etkili olan fırtına ve yağışta bazı evlerin çatılarındaki kiremitler uçtu. Mahallede fırtınaya dayanamayan bir ağaç, otomobilin üzerine devrildi. Fırtına sonrasında mahallede çalışma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.