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Forkliftin altında kalan işçinin feci ölümü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde forkliftin devrilmesi sonucu altında kalan Türkmen uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde forkliftin devrilmesi sonucu altında kalan Türkmen uyruklu işçi hayatını kaybetti.


Olay, Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden ahşap ve metal üretim tesisi inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oraz S. (33) isimli Türkmen uyruklu işçi, çalışma esnasında kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu altında kaldı.


Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, forkliftin altında kalan işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından cenaze, Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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