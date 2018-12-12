Fransız piyanist Pierre Reach'a Tekirdağ'da yoğun ilgi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bisanthe Gülsin Onay Piyano Günleri'nin dördüncü gecesinde Fransız piyano virtüözü Pierre Reach sahne aldı. Usta sanatçı, Schubert, Chopin ve Schumann gibi ünlü bestecilerin eserlerini seslendirerek Tekirdağlı sanatseverlere müzik ziyafeti yaşattı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Bisanthe markası adı altında düzenlenen ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Gülsin Onay Piyano Günleri, dördüncü gününde dünyanın en önemli piyano sanatçılarından biri olan Pierre Reach'ı ağırladı.

Ünlü bestecilerin eserlerini seslendirdi

Reach, ünlü bestecilerin eserlerine yer verdiği repertuvarı ile dinleyicilerin beğenisini kazandı. Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan Reach, konserin ilk bölümünde Franz Schubert'in Six Moments musicaux Op. 94, Frédéric Chopin'den Scherzo No.3 Op. 39, Barcarolle Op.60 ve Franz Liszt'e ait Vallée d'Oberman isimli eserleri icra etti. İkinci yarıda ise Robert Schumann'ın Carnaval Op. 9'u seslendiren Reach, salonda bulunan Tekirdağlı sanatseverlere keyifli bir konser sundu.

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleşen konseri Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın yanı sıra dünyaca ünlü piyano sanatçısı Gülsin Onay da takip etti.