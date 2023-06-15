İhlas Haber Ajansı

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Freni boşalan minibüs park halindeki araçlara daldı: O anlar kamerada

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde iddiaya göre freni boşalan minibüs, yokuş aşağı inerken park halindeki araçlara çarparak durabildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iddiaya göre freni boşalan minibüs, yokuş aşağı inerken park halindeki araçlara çarparak durabildi. Faciaya ramağın kaldığı görüntüler anbean çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan bir minibüsün sürücüsü, aracın freninin boşaldığını fark etmesi üzerine yokuş aşağı rampaya denk geldi. Aracın hızlanıp kontrolden çıkacağını düşündüğü öne sürülen sürücü, muhtemel faciaya davetiye çıkarmamak için yolun kenarında park halindeki araçlara çarparak kontrolündeki aracı durdurabildi. Dışarıda büyük bir gürültü olduğunu duyan sokağın sakinleri ise panikle bir anda kendini dışarıya attı.


O anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alınırken, 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

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