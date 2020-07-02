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Freni patlayan kamyon devrildi: Belediye işçisi hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde freni patlayan kamyonun devrilmesi sonucu belediye işçisi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde freni patlayan kamyonun devrilmesi sonucu belediye işçisi hayatını kaybetti.


Kaza, öğleden önce Tepeköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taş ocağından yüklediği malzemeyi taşıyan Baver İ.yönetimindeki 59 SA 895 plakalı kamyonun, yokuş aşağı seyrederken freni patladı. Kontrolden çıkan mıcır yüklü kamyon devrildi. Kaza sonrası kamyon şoförü ve yanında bulunan Yıldıray Çekiç ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yıldıray Çekiç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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