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Freni patlayan kamyonu telefon kabloları kurtardı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yokuş aşağı inerken freni patlayan kamyon buğday tarlasına girdi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yokuş aşağı inerken freni patlayan kamyon buğday tarlasına girdi. Hızlanan kamyonun telefon kablolarına takılması sayesinde olası bir facia atlatıldı.


Kaza, Malkara-Keşan yolunun ilçe giriş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu'dan yüklediği 500 balya samanı Manisa'ya indirmek için yola çıkan Kasım Onur yönetimindeki 45 SK 350 plakalı kamyonun, yokuş aşağı seyrederken freni patladı. Kontrolden çıkarak hızlanan kamyon, telefon direklerinde bağlı kablolara takılarak buğday tarlasına uçtu.


Kamyon şoförü Kasım Onur kazadan yara almadan kurtulurken, telefon direkleri, kablolar, buğday tarlası ve araç hasar gördü.

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