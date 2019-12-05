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Fuhuş yaptırdığı iddia edilen kadın tutuklandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen kadın tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen kadın tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katında fuhuş yapıldığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonda yabancı uyruklu Z.A., B.K. ve A.G. isimli kadınlar gözaltına alındı. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri kadınları para karşılığı fuhşa zorlayan G.K. isimli bir kadın daha olduğunu belirledi. Yapılan operasyonda G.K. da yakalanarak gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilirken, G.K. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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